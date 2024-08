Chiến thuật chơi dàn đề 18 số hiệu quả người chơi nên biết

Soi cầu | by

Chiến thuật chơi dàn đề 18 số được người chơi quan tâm để giành được chiến thắng. Vậy cách chơi hiệu quả như thế nào, cùng theo dõi ngay thông tin sau.

Dàn đề 18 số là cách chơi lô đề hiệu quả được người chơi ưa chuộng lựa chọn. Vậy chiến thuật chơi dàn đề với 18 số thế nào để có được chiến thắng lớn giành nhiều phần thưởng giá trị. Theo dõi thông tin ngay dưới đây tại 6686 và áp dụng chiến thuật ngay nhé.

Dàn đề 18 số là gì?

Trước khi tìm hiểu chiến thuật chơi dàn đề với 18 số thì đầu tiên người chơi cần nắm được dàn đề là gì. Theo đó, dàn đề 18 số là 1 trong cách chơi lô đề hiệu quả, phổ biến, truyền thống được áp dụng đông đảo hiện nay.

Ngoài dàn đề 10 số hay dàn đề 20 số thì dàn đề với 18 số cũng phổ biến bởi vì số lời lãi mà dàn đề này mang lại cho người chơi rất giá trị, vô cùng xứng đáng. Với những người chơi có kinh nghiệm thì sẽ không khó để tìm được dàn đề mỗi ngày cũng như có thể thực hiện xuất sắc cách nuôi dàn lô đặc biệt 16 số, 25 số, 34 số, 36 số, 38 số, 50 số, 56 số, 49 số ...

Ưu điểm của chiến thuật chơi dàn đề 18 số

Với chiến thuật chơi dàn đề 18 con thì đây là cách đem lại lợi nhuận đáng kể cho người chơi tham gia. Chiến thuật này sẽ thích hợp với người chơi nào có tính mạo hiểm, không thích an toàn và mong muốn dồn vốn để có thể thắng đậm.

Với người chơi thiếu tính kiên nhẫn, dễ dừng cuộc chơi thì chiến thuật chơi dàn đề này sẽ giải quyết điều này cho người chơi bởi tỷ lệ trúng rất cao của mình. Theo đó, cách đánh giày còn giúp cho người chơi giải quyết được vấn đề tâm lý bởi sẽ giúp dễ dàng mang lại chiến thắng.

Tuy nhiên thì dàn đề 18 số vẫn còn một số nhược điểm. Theo đó, người chơi chơi dàn đề với 18 số với mong muốn dồn vốn để có thể thắng to thì sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Và cách chơi này sẽ không thích hợp với người chơi nhỏ lẻ và có nguồn vốn ít không có đủ sức để chơi dàn trải.

Chiến thuật chơi dàn đề 18 số dễ chiến thắng

Tổng hợp chiến thuật chơi dàn đề với 18 số

Để chơi dàn đề hiệu quả và giành được chiến thắng lớn thì trước hết mọi người phải có được cho mình những chiến thuật. Vậy chiến thuật chơi dàn đề với 18 số như thế nào để có thể giành phần thắng lớn, dưới đây sẽ là câu trả lời cho bạn:

Chiến thuật chơi theo tổng

Chiến thuật chơi dàn đề 18 số đầu tiên là theo tổng và điều kiện để có thể áp dụng được cách chơi chiến thuật đề dàn 18 con theo tổng đó chính là khi 2 ngày liên tiếp đề về cùng 1 tổng.

Ví dụ như Ngày 11/1 đề về con 80, ngày 12/1 đề về con 53, lúc này có thể nhìn thấy 2 ngày này đề về cùng 1 tổng là 8 thì ngày hôm sau người chơi có thể áp dụng chiến thuật chơi dàn đề 18 con theo tổng trong vòng 8 ngày. Tuy nhiên một lưu ý khi vào tiền nuôi theo cách chơi theo tổng này đó là người chơi nuôi tới ngày thứ 3 nếu như lô không ra thì người chơi sẽ dồn vốn gấp đôi lên.

Đồng thời, theo kinh nghiệm của người chơi thì sau khi đã dồn vốn gấp đôi mà lô ra thì lúc này người chơi sẽ thu về được số vốn ban đầu đã bỏ ra, từ đó người chơi sẽ nuôi đến hết chu kỳ.

Cách chơi dàn đề với 18 số này vẫn luôn được người chơi tham gia đánh giá là có tỉ lệ thắng cao và sinh lãi rất to, thậm chí người chơi có thể nhận gấp mấy chục lần số vốn ban đầu so với dàn đề song thủ. Do đó, nếu như muốn thử thách vận may của mình thì có thể áp dụng chiến thuật này để chơi dàn đề 18 số nhé.

Chiến thuật soi dàn 18 con theo lô gan

Chiến thuật chơi dàn đề với 18 số tiếp theo người chơi có thể áp dụng là soi dàn theo lô gan. Lô gan được coi là lựa chọn tốt để người chơi có thể tìm ra được cho mình con lô ưng ý.

Và để soi dàn đề 18 con theo lô gan hiệu quả thì người chơi sẽ cần phải theo dõi bảng kết quả xổ số kiến thiết trong vòng 30 ngày, sau đó sẽ liệt kê ra 18 con Lô có số gan lớn nhất, rồi nuôi lô bạch thủ khung 3 ngày.

Kinh nghiệm để chơi theo lô gan là người chơi nên vào tiền với tỉ lệ 1:3:5. Đây chính là một cách vào tiền có tỉ lệ ăn cực cao mà người chơi có thể trải nghiệm. Nhưng nếu như người chơi đã trúng lô này trong vòng 3 ngày rồi thì nên bỏ dàn này và cẩn thận lựa chọn dàn khác để đánh.

Phương pháp ghép dàn đề nuôi từ vị trí giải đặc biệt

Chiến thuật chơi dàn đề 18 số bằng cách ghép dàn đề nuôi từ vị trí giải đặc biệt cũng được người chơi quan tâm. Theo đó, người chơi chỉ cần lấy số đầu tiên về trong những dãy số giải đặc biệt tuần trước đó rồi sau đó ghép với nhau làm cầu đánh trong tuần. Bên cạnh đó thì người chơi cũng có thể lấy những vị trí thứ 2, 3, 4, 5 để có thể ghép dàn đặc biệt đánh.

Hiểu rõ về chu kỳ số

Trong quá trình phân tích và lựa chọn số, bạn nên để ý đến chu kỳ xuất hiện của các con số trong các kỳ quay trước. Một số con số thường có xu hướng xuất hiện theo chu kỳ nhất định.

Nếu bạn có thể nhận diện được chu kỳ này, việc chọn số sẽ trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Ví dụ, nếu một con số xuất hiện đều đặn mỗi 10 kỳ quay, bạn có thể đặt cược cho con số đó vào kỳ quay thứ 10 của chu kỳ tiếp theo.

Kết luận

Hy vọng với chia sẻ của chúng tôi về chiến thuật chơi dàn đề 18 số hiệu quả giúp giành thắng lớn nêu trên đã giúp người chơi có thêm vốn kiến thức để trải nghiệm tốt nhất. Hãy giữ bình tĩnh và có chiến thuật chơi rõ ràng, bạn sẽ giành được những chiến thắng lớn.